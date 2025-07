Spectacle Clown Les Eyzies

Spectacle Clown Les Eyzies jeudi 31 juillet 2025.

Spectacle Clown

Parc de la Mairie Les Eyzies Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-31

fin : 2025-07-31

Date(s) :

2025-07-31

Spectacle Clown présenté par la compagnie Alix ô Pays des Merveilles. De quoi émerveiller petits et grands !

Et si le nez de clown ne tenait qu’à un fil ? .. ou bien à un mousqueton ?

Spectacle Clown présenté par la compagnie Alix ô Pays des Merveilles.

Et si le nez de clown ne tenait qu’à un fil ? .. ou bien à un mousqueton ?

Le temps d’une envolée clownesque, être suspendu dans l’ici et maintenant, par un fil qui relie le ciel des possibles à nos mondes intérieurs. De quoi émerveiller petits et grands ! Durée 30 minutes. A partir de 6€ .

Parc de la Mairie Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 64 95 32

English : Spectacle Clown

Clown show presented by the Alix ô Pays des Merveilles company. Something to amaze young and old alike!

What if a clown’s nose was hanging on by a thread? … or a snap hook?

German : Spectacle Clown

Eine Clownshow, die von der Firma Alix ô Pays des Merveilles präsentiert wird. Da kommen Groß und Klein ins Staunen!

Was wäre, wenn die Clownsnase an einem Faden hänge?

Italiano :

Spettacolo di clown presentato dalla compagnia Alix ô Pays des Merveilles. Qualcosa che stupisce grandi e piccini!

E se il naso di un clown fosse appeso a un filo… o a un moschettone?

Espanol : Spectacle Clown

Espectáculo de payasos presentado por la compañía Alix ô Pays des Merveilles. Un espectáculo que sorprenderá a grandes y pequeños

¿Y si la nariz de un payaso pendiera de un hilo… o de un mosquetón?

L’événement Spectacle Clown Les Eyzies a été mis à jour le 2025-07-15 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère