Spectacle clownesque « Bisbilles » Loché-sur-Indrois

Spectacle clownesque « Bisbilles » Loché-sur-Indrois samedi 18 octobre 2025.

Spectacle clownesque « Bisbilles »

20 Place des Anciens Combattants Loché-sur-Indrois Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 20:00:00

fin : 2025-10-18 21:30:00

Date(s) :

2025-10-18

Spectacle clownesque

Spectacle de clowns .

20 Place des Anciens Combattants Loché-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 61 55 mairie@lochesurindrois.fr

English :

Clown show

German :

Clowneske Aufführung

Italiano :

Spettacolo di clown

Espanol :

Espectáculo de payasos

L’événement Spectacle clownesque « Bisbilles » Loché-sur-Indrois a été mis à jour le 2025-09-06 par Loches Touraine Châteaux de la Loire