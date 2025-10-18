Spectacle clownesque « Bisbilles » Loché-sur-Indrois
Spectacle clownesque « Bisbilles » Loché-sur-Indrois samedi 18 octobre 2025.
Spectacle clownesque « Bisbilles »
20 Place des Anciens Combattants Loché-sur-Indrois Indre-et-Loire
Gratuit
Début : 2025-10-18 20:00:00
fin : 2025-10-18 21:30:00
2025-10-18
Spectacle clownesque
Spectacle de clowns .
20 Place des Anciens Combattants Loché-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 61 55 mairie@lochesurindrois.fr
English :
Clown show
German :
Clowneske Aufführung
Italiano :
Spettacolo di clown
Espanol :
Espectáculo de payasos
L'événement Spectacle clownesque « Bisbilles » Loché-sur-Indrois a été mis à jour le 2025-09-06