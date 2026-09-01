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AGENDA · Saint-Jean-en-Royans

Spectacle clownesque Gloire & Cailloux Col de la Machine Saint-Jean-en-Royans

jeudi 17 septembre 2026 · Col de la Machine · Saint-Jean-en-Royans

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Col de la Machine
Adresse
10880 route de Lente
Ville
26190 Saint-Jean-en-Royans
Département
Drôme
Tarif

Saint-Jean-en-Royans

Spectacle clownesque Gloire & Cailloux

Col de la Machine 10880 route de Lente Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 19:00:00
fin : 2026-09-17 20:00:00

Date(s) :
2026-09-17

Une soirée clownesque à l’Hostel Quartier Libre, au col de la Machine !
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Col de la Machine 10880 route de Lente Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 26 36  contact@hostelquartierlibre.fr

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English :

A clown-themed evening at the Hostel Quartier Libre, at the Col de la Machine!

L’événement Spectacle clownesque Gloire & Cailloux Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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