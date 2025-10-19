Spectacle Clownesque pour petits et grands Lapte

Théâtre G. Defour Lapte Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-10-19 16:30:00

fin : 2025-10-19 17:30:00

2025-10-19

Pac’Clown (Pascale Peyre) vous propose un spectacle pour les petits (à partir de 6 ans) et les grands.

Théâtre G. Defour Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 45 92 galdelapte43@gmail.com

English :

Pac’Clown (Pascale Peyre) puts on a show for young and old alike (from age 6).

German :

Pac’Clown (Pascale Peyre) bietet Ihnen eine Show für Klein (ab 6 Jahren) und Groß.

Italiano :

Pac’Clown (Pascale Peyre) mette in scena uno spettacolo per grandi e piccini (a partire dai 6 anni).

Espanol :

Pac’Clown (Pascale Peyre) ofrece un espectáculo para grandes y pequeños (a partir de 6 años).

L’événement Spectacle Clownesque pour petits et grands Lapte a été mis à jour le 2025-09-30 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire