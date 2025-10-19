Spectacle Clownesque pour petits et grands Lapte
Spectacle Clownesque pour petits et grands Lapte dimanche 19 octobre 2025.
Spectacle Clownesque pour petits et grands
Théâtre G. Defour Lapte Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 16:30:00
fin : 2025-10-19 17:30:00
Date(s) :
2025-10-19
Pac’Clown (Pascale Peyre) vous propose un spectacle pour les petits (à partir de 6 ans) et les grands.
Théâtre G. Defour Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 45 92 galdelapte43@gmail.com
English :
Pac’Clown (Pascale Peyre) puts on a show for young and old alike (from age 6).
German :
Pac’Clown (Pascale Peyre) bietet Ihnen eine Show für Klein (ab 6 Jahren) und Groß.
Italiano :
Pac’Clown (Pascale Peyre) mette in scena uno spettacolo per grandi e piccini (a partire dai 6 anni).
Espanol :
Pac’Clown (Pascale Peyre) ofrece un espectáculo para grandes y pequeños (a partir de 6 años).
L’événement Spectacle Clownesque pour petits et grands Lapte a été mis à jour le 2025-09-30 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire