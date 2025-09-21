Spectacle clownesque « Veille » Château & Jardins de Kergroadez Brélès

Spectacle clownesque « Veille » Dimanche 21 septembre, 14h00 Château & Jardins de Kergroadez Finistère

Spectacle gratuit en extérieur et dans la limite des places disponibles. Parc payant à 5€ par personne.

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T14:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T14:30:00

Découvrez les aventures de Solandre, qui depuis quelques nuits, a un souci : il est constamment pourchassé par un tigre, dans son sommeil !

Spectacle clownesque familial pour les enfants dès 5 ans, par la Compagnie Casse Routine.

Pour prolonger ce moment en famille, profitez du parc et de ses nombreuses attractions (filets dans les arbres, labyrinthe végétal, parcours nature et cabanes) pour 5€ par personne dès 4 ans. Accessible le dimanche de 10h à 17h (fermeture à 18h).

Château & Jardins de Kergroadez Kergroadez, 29810, Brélès Brélès 29810 Finistère Bretagne 0649709740 https://kv2.kergroadez.fr/ https://www.instagram.com/chateau_et_jardins_kergroadez/;https://www.facebook.com/Kergroadez/;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089844 Bâti en amont de l’aber Ildut et situé sur la commune de Brélès, Kergroadez est un bâtiment emblématique des constructions léonardes de la noblesse bretonne. Le château est aujourd’hui progressivement restauré et remeublé.

En 1598, le Marquis de Kergroadez a souhaité bâtir une « belle demeure » sur ses terres du Bas-Léon. Dans le contexte troublé de la fin de la guerre de la Ligue et de la signature de l’édit de Nantes, le château a été doté d’une structure solide et fortifiée. Bien qu’abandonné pendant 150 ans, l’appareillage du château est resté intact. Parking à l’extérieur

Compagnie Casse Routine