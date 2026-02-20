Spectacle Cocotte la poulette Auneuil

Spectacle Cocotte la poulette

Rue des Aulnes Auneuil Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 16:30:00

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Spectacle intégrant la Langue des signes.

Mais où sont passées les poules ? Et tous les autres animaux ? La ferme est vide. Cocotte mène l’enquête. C’est la mère Michel qui a perdu son chat et qui a laissé le portail ouvert ! Encore !? Quel tohu-bohu dans la campagne ! Le cochon, le lapin et le canard sont là, mais n’en font qu’à leur tête. Et qui appelle tout en haut de la colline, près du vieux moulin ? Vas-y, Cocotte, tu n’es pas au bout de tes surprises !

Conte accompagné de comptines signées et de petits instruments étonnants…

Durée 30 minutes

Très Jeune Public 6 mois-4 ans

Inscription obligatoire.

Rue des Aulnes Auneuil 60390 Oise Hauts-de-France +33 9 61 22 40 46 bibliotheque@auneuil.fr

English :

Show incorporating sign language.

But where have the chickens gone? And all the other animals? The farm is empty. Cocotte leads the investigation. It’s Mother Michel who’s lost her cat and left the gate open! Again!? What a hullabaloo in the countryside! The pig, the rabbit and the duck are all there, but they’re not doing their own thing. And who’s calling at the top of the hill, near the old mill? Go on, Cocotte, you’ve got some surprises up your sleeve!

A tale accompanied by signed nursery rhymes and surprising little instruments?

Running time: 30 minutes

Very Young Audience: 6 months-4 years

Registration required.

