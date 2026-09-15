Spectacle « Cœur à Corps » Beaugency
vendredi 25 septembre 2026 · Beaugency
Informations pratiques
Beaugency
Spectacle « Cœur à Corps »
Théâtre Le Puits-Manu Beaugency Loiret
Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR
12.5
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25 21:45:00
Date(s) :
2026-09-25
Cœur à corps interroge la manière dont nos sociétés exposent, jugent et marchandisent les corps féminins.
À travers le parcours d’une femme confrontée au regard des autres, Cœur à corps interroge la manière dont nos sociétés exposent, jugent et marchandisent les corps féminins.
Théâtre, musique live, danse et vidéo composent une écriture où le corps prend le relais lorsque les mots ne suffisent plus. Sans jamais chercher à asséner un discours, le spectacle invite chacun·e à questionner ses représentations et le regard que notre société porte sur les femmes.
Par Puzzle Centre 12.5 .
Théâtre Le Puits-Manu Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 95 95
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English :
*Heart & Body* examines the ways in which our societies display, judge, and commodify women’s bodies.
L’événement Spectacle « Cœur à Corps » Beaugency a été mis à jour le 2026-09-10 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
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