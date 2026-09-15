Informations pratiques

Beaugency

Spectacle « Cœur à Corps »

Théâtre Le Puits-Manu Beaugency Loiret

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

12.5

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25 21:45:00

Date(s) :

2026-09-25

Cœur à corps interroge la manière dont nos sociétés exposent, jugent et marchandisent les corps féminins.

À travers le parcours d’une femme confrontée au regard des autres, Cœur à corps interroge la manière dont nos sociétés exposent, jugent et marchandisent les corps féminins.

Théâtre, musique live, danse et vidéo composent une écriture où le corps prend le relais lorsque les mots ne suffisent plus. Sans jamais chercher à asséner un discours, le spectacle invite chacun·e à questionner ses représentations et le regard que notre société porte sur les femmes.

Par Puzzle Centre 12.5 .

Théâtre Le Puits-Manu Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 95 95

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English :

*Heart & Body* examines the ways in which our societies display, judge, and commodify women’s bodies.

L’événement Spectacle « Cœur à Corps » Beaugency a été mis à jour le 2026-09-10 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE