Spectacle Collectif Sismique Ignis Sous chapiteau au Grand Jard Châlons-en-Champagne

Spectacle Collectif Sismique Ignis Sous chapiteau au Grand Jard Châlons-en-Champagne vendredi 3 octobre 2025.

Spectacle Collectif Sismique Ignis

Sous chapiteau au Grand Jard Avenue du Maréchal Leclerc Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Supplément
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 19:00:00
fin : 2025-10-04 20:00:00

Date(s) :
2025-10-03 2025-10-05

Tout public
Spectacle Collectif Sismique Ignis

Tout public à partir de 8 ans.   .

Sous chapiteau au Grand Jard Avenue du Maréchal Leclerc Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est  

English : Spectacle Collectif Sismique Ignis

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Collectif Sismique Ignis Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne