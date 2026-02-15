Spectacle Colloque Emotions en chansons La Papeterie Villerest
Spectacle Colloque Emotions en chansons La Papeterie Villerest samedi 28 mars 2026.
Spectacle Colloque Emotions en chansons
La Papeterie 250 chemin des Rambertes Villerest Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28 2026-03-29
Nouveau spectacle de la chorale Les Voix du Lac Colloque Émotions en chansons .
La Papeterie 250 chemin des Rambertes Villerest 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 08 00 39 lesvoixdulac42@gmail.com
English :
New show by Les Voix du Lac choir Colloque Émotions en chansons .
