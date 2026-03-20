Spectacle Coloris Vitalis 28 rue de Bretagne Caen

Spectacle Coloris Vitalis

28 rue de Bretagne 28 Rue de Bretagne Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Peut-on guérir un clown malade ? C’est la question au cœur de ce spectacle porté par Gramblanc, le clown interprété par Jean Lambert-wild.

Peut-on guérir un clown malade ? C’est la question au cœur de ce spectacle porté par Gramblanc, le clown interprété par Jean Lambert-wild.

Pris dans les raies du temps qui passe, Gramblanc nous livre ses obsessions, ses angoisses et ses passions où la couleur et l’expérience chromatique jouent un rôle obsédant aussi essentiel que dérisoire.

Emporté par sa vitalité instinctive, son amour de la vie, sa gourmandise des pigments et ses codes d(honneur chevaleresque, son monde insensé et attachant se dessine peu à peu sous nos yeux, oscillant entre mélancolie enfantine et explosion de couleurs. .

28 rue de Bretagne 28 Rue de Bretagne Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 93 30 40 contact@lacitetheatre.org

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English : Spectacle Coloris Vitalis

Can a sick clown be cured? That’s the question at the heart of Gramblanc, the clown played by Jean Lambert-wild.

L’événement Spectacle Coloris Vitalis Caen a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Caen la Mer