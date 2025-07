Spectacle « Combat » d’après Jean Moulin La Chapelle-du-Noyer

Spectacle « Combat » d’après Jean Moulin

Château de Touchebredier La Chapelle-du-Noyer Eure-et-Loir

2025-08-23 20:30:00

Adaptation inédite du témoignage de Jean Moulin « Premier Combat » par la compagnie Le Théâtre en Pièces. Spectacle mise en scène par Nicolas Pichot avec Emmanuel Ray accompagné au violoncelle par la musique originale de Léa Bertogliati.

« Combat » explore l’universalité de la résistance intérieure face à la peur, au doute, à l’oppression. Le récit, sobre et tendu, met en scène un individu sans nom, plongé dans un dilemme moral. Jean moulin devient une figure symbolique, un miroir dans lequel chacun est invité à plonger. Un spectacle à la fois intimiste, universel et viscéral qui interroge la part de courage en chacun de nous et dont la mise en scène épurée est centrée autour du corps, de la voix, de la musique afin de proposer une plongée sensorielle et introspective. 14 .

Château de Touchebredier La Chapelle-du-Noyer 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 33 02 10 theatre-en-pieces@wanadoo.fr

English :

Original adaptation of Jean Moulin’s memoir « Premier Combat » by Le Théâtre en Pièces. Directed by Nicolas Pichot, with Emmanuel Ray accompanied on cello by original music by Léa Bertogliati.

German :

Unveröffentlichte Adaptation des Zeugnisses von Jean Moulin « Premier Combat » durch die Compagnie Le Théâtre en Pièces. Inszenierung von Nicolas Pichot mit Emmanuel Ray, begleitet von der Originalmusik von Léa Bertogliati am Violoncello.

Italiano :

Un adattamento inedito del libro di memorie di Jean Moulin « Premier Combat » da parte della compagnia Le Théâtre en Pièces. Regia di Nicolas Pichot con Emmanuel Ray accompagnato al violoncello dalle musiche originali di Léa Bertogliati.

Espanol :

Una adaptación inédita de las memorias de Jean Moulin « Premier Combat » por la compañía Le Théâtre en Pièces. Dirigida por Nicolas Pichot con Emmanuel Ray acompañado al violonchelo por música original de Léa Bertogliati.

