Spectacle Come Back Pierre-Emmanuel Barré La Barroise Bar-le-Duc
Spectacle Come Back Pierre-Emmanuel Barré La Barroise Bar-le-Duc samedi 6 décembre 2025.
Spectacle Come Back Pierre-Emmanuel Barré
La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
28
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-12-06 21:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Une pièce de Pierre-Emmanuel Barré (avec des effets visuels, des sons et tout ça hein !)
2031. Ça y est Pierre-Emmanuel Barré est has-been.
Pour revenir sur le devant de la scène, il décide de créer un nouveau spectacle.
Mais pour dire quoi ?Tout public
28 .
La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 63 49
English :
A play by Pierre-Emmanuel Barré (with visual effects, sounds and all!)
2031. That’s it: Pierre-Emmanuel Barré is has-been.
To make a comeback, he decided to create a new show.
But to say what?
German :
Ein Stück von Pierre-Emmanuel Barré (mit visuellen Effekten, Geräuschen und so weiter hein!)
2031. Es ist soweit: Pierre-Emmanuel Barré ist has-been.
Um wieder ins Rampenlicht zu treten, beschließt er, ein neues Stück zu kreieren.
Aber was soll er sagen?
Italiano :
Una pièce di Pierre-Emmanuel Barré (con effetti visivi, suoni e tutto il resto!)
2031. Ecco: Pierre-Emmanuel Barré è un uomo finito.
Per tornare in auge, ha deciso di creare un nuovo spettacolo.
Ma per dire cosa?
Espanol :
Una obra de Pierre-Emmanuel Barré (¡con efectos visuales, sonidos y todo eso!)
2031. Ya está: Pierre-Emmanuel Barré es un viejo conocido.
Para reaparecer, ha decidido crear un nuevo espectáculo.
Pero, ¿para decir qué?
L’événement Spectacle Come Back Pierre-Emmanuel Barré Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-10-22 par OT SUD MEUSE