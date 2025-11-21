Spectacle-comédie Par ici les sosies Salle des fêtes André Ravache Le Pouliguen
Spectacle-comédie Par ici les sosies Salle des fêtes André Ravache Le Pouliguen vendredi 21 novembre 2025.
Spectacle-comédie Par ici les sosies
Salle des fêtes André Ravache Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 15:00:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23 2025-11-28 2025-11-29
L’association théatrale Scenez Bulles vous présente cette comédie de Bernard Lenne, mise en scène par Josiane Le Strat. .
Salle des fêtes André Ravache Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 45 76 01 06
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Spectacle-comédie Par ici les sosies Le Pouliguen a été mis à jour le 2025-10-22 par ADT44