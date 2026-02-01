Spectacle Comédie Romantique Salle d’animation rurale de Ourches Ourches
Spectacle Comédie Romantique Salle d’animation rurale de Ourches Ourches samedi 28 février 2026.
Spectacle Comédie Romantique
Salle d’animation rurale de Ourches Place de la Mairie Ourches Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28 21:45:00
Date(s) :
2026-02-28
Vous avez déjà visionné toutes les comédies romantiques de cet hiver… et vous êtes en manque ? Et si on en créait une en direct pour vous ?
Les Gens d’à Côté présentent leur Comédie Romantique improvisée sur commande !
.
Salle d’animation rurale de Ourches Place de la Mairie Ourches 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes asso.lesgensdacote@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
You’ve already watched all the romantic comedies this winter… and you’re craving one? How about we create one live for you?
Les Gens d’à Côté present their Comédie Romantique improvised to order!
L’événement Spectacle Comédie Romantique Ourches a été mis à jour le 2026-02-11 par Valence Romans Tourisme