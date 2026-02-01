Spectacle Comédie Romantique Salle d’animation rurale de Ourches Ourches

Spectacle Comédie Romantique

Salle d’animation rurale de Ourches Place de la Mairie Ourches Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28 21:45:00

Date(s) :

2026-02-28

Vous avez déjà visionné toutes les comédies romantiques de cet hiver… et vous êtes en manque ? Et si on en créait une en direct pour vous ?

Les Gens d’à Côté présentent leur Comédie Romantique improvisée sur commande !

asso.lesgensdacote@gmail.com

English :

You’ve already watched all the romantic comedies this winter… and you’re craving one? How about we create one live for you?

Les Gens d’à Côté present their Comédie Romantique improvised to order!

