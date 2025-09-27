Spectacle Comedy Club Villé

Spectacle Comedy Club Villé samedi 27 septembre 2025.

Spectacle Comedy Club

53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Spectacle d’humour & stand up, accessible dès l’âge de 12 ans. 0 .

53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Comedy Club Villé a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé