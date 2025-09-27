Spectacle Comedy Club Villé
Spectacle Comedy Club Villé samedi 27 septembre 2025.
Spectacle Comedy Club
53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-27 20:30:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Spectacle d’humour & stand up, accessible dès l’âge de 12 ans. 0 .
53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Spectacle Comedy Club Villé a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé