[Spectacle] Comic Circus Conservatoire Camille-Saint -Saëns Dieppe

[Spectacle] Comic Circus

Conservatoire Camille-Saint -Saëns / 63 rue de la Barre Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

2026-01-28 20:00:00 - 22:00:00

Début : 2026-01-28 20:00:00

fin : 2026-01-28 22:00:00

Date(s) :

2026-01-28

Attention Mesdames et Messieurs, le spectacle va commencer !

Les circassiens vous éblouiront, les danseuses vous charmeront et les chanteurs vous enchanteront !

Le tout accompagné de musiciens fantastiques !

Les réservations sont ouvertes, il n’y en aura pas pour tout le monde ! .

Conservatoire Camille-Saint -Saëns / 63 rue de la Barre Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 44 58 reservation@conservatoiredieppe.fr

English : [Spectacle] Comic Circus

L’événement [Spectacle] Comic Circus Dieppe a été mis à jour le 2026-01-08 par Seine-Maritime Attractivité