[Spectacle] Comic Circus Conservatoire Camille-Saint -Saëns Dieppe

Conservatoire Camille-Saint -Saëns / 63 rue de la Barre Dieppe Seine-Maritime
Début : 2026-01-28 20:00:00
fin : 2026-01-28 22:00:00
Attention Mesdames et Messieurs, le spectacle va commencer !
Les circassiens vous éblouiront, les danseuses vous charmeront et les chanteurs vous enchanteront !
Le tout accompagné de musiciens fantastiques !
Les réservations sont ouvertes, il n’y en aura pas pour tout le monde ! .
Conservatoire Camille-Saint -Saëns / 63 rue de la Barre Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 14 44 58 reservation@conservatoiredieppe.fr
English : [Spectacle] Comic Circus
