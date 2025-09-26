Spectacle COMIC’S TRIP, théâtre de rue Salle des fêtes Vendenesse-sur-Arroux

Spectacle COMIC’S TRIP, théâtre de rue Salle des fêtes Vendenesse-sur-Arroux vendredi 26 septembre 2025.

Spectacle COMIC’S TRIP, théâtre de rue

Salle des fêtes Le bourg Vendenesse-sur-Arroux Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-09-26 19:00:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

COMIC’S TRIP

Un spectacle délirant et poétique où l’on rit (beaucoup) et où l’on rêve (un peu).

C’est l’histoire de Melvin, un enfant pas si sage, et de Pop, sa peluche qui pense tout haut.

Le jour de la rentrée, Melvin emmène son doudou à l’école… mais on le lui confisque !

Alors commence une fugue complètement déjantée dans la nature, dans l’espace, dans un imaginaire débordant d’humour…

COMIC’S TRIP, c’est une aventure drôle, tendre et pleine de liberté, à venir partager ensemble.

Une bande dessinée qui se déroule sous vos yeux, un spectacle qui va à cent à l’heure pour faire le plein de bonne humeur pour la rentrée !

De et avec Nathan ROUMENOV, Luka FIORELLO et Simon TEISSIER

UN SPECTACLE POUR TOUTE LA FAMILLE, DE 7 à 77 ANS… et bien plus !

Et à 20h15 présentation au public de la programmation culturelle 2025-2026 de la CCEALS !

Renseignements et réservations communauté de communes Entre Arroux, Loire et Somme au 03-85-85-84-47. .

Salle des fêtes Le bourg Vendenesse-sur-Arroux 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 84 47 amottin@cceals.fr

