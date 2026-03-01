Spectacle Coming Ouf L’Agora médiathèque-centre social Metz

Spectacle Coming Ouf

Une femme se trouve dans une pièce exigüe, un bureau, et raconte comment les patients d’un HP doivent et peuvent faire leur Coming ouf la révélation publique et au grand jour de leur pathologie psychiatrique sur un ton humoristique.

A woman stands in a cramped room, an office, and recounts how HP patients must and can make their Coming ouf: the public and open revelation of their psychiatric pathology in a humorous tone.

