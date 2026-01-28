Spectacle comique Alpeste et Philynx par la compagnie Zone et Cie Maison Ritt Salle Molière La Ciotat

Spectacle comique Alpeste et Philynx par la compagnie Zone et Cie

Samedi 21 mars 2026 de 20h30 à 22h. Maison Ritt Salle Molière 585 avenue Joseph Roumanille La Ciotat Bouches-du-Rhône

Le spectacle Alpeste et Philynx est proposé par la compagnie Zone et Cie d’après le Misanthrope de Molière.

Confrontation verbale et physique opposant sociabilité et individualisme, l’un aime, l’autre fuit. Dans cette comédie, vous en apprendrez plus sur l’idée que nous avons besoin de l’autre différent pour nous enrichir poétiquement, culturellement et bien sûr socialement. .

Maison Ritt Salle Molière 585 avenue Joseph Roumanille La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 18 46 73 maisonritt@gmail.com

English :

The show Alpeste et Philynx is presented by the Zone et Cie theatre company, based on Molière’s Le Misanthrope.

