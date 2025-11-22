Spectacle comique

Salle des fêtes LARREULE Larreule Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Un samedi soir sous le signe de l’humour !

A partir de 20h30, Lareule accueillera un nouveau rendez-vous des Samedis de l’humour avec le spectacle La boule de cristal et ses complices , porté par la pétillante Chantal Maumus.

Connue pour son énergie débordante et son univers décalé, l’artiste embarque le public dans un show plein d’autodérision, de fantaisie et de bonne humeur. Sur scène, elle joue avec les mots, les situations du quotidien et une galerie de personnages aussi drôles qu’attachants. Une soirée qui promet de faire rire aux éclats, mais aussi de surprendre par la justesse et la tendresse de son regard sur la vie.

Chantal Maumus, artiste aux multiples talents (chanteuse, humoriste et comédienne), s’inspire de son parcours et de sa passion pour la scène pour offrir un spectacle vivant, rythmé et interactif.

.

Salle des fêtes LARREULE Larreule 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 53 83 31 arielle@mysogenial.com

English :

A humorous Saturday evening!

Starting at 8:30pm, Lareule will host a new edition of Samedis de l’humour with the show La boule de cristal et ses complices , starring the sparkling Chantal Maumus.

Known for her boundless energy and offbeat universe, the artist takes audiences on a show full of self-mockery, fantasy and good humor. On stage, she plays with words, everyday situations and a gallery of characters as funny as they are engaging. It’s an evening that promises not only to make you laugh out loud, but also to surprise you with the accuracy and tenderness of her take on life.

Chantal Maumus, a multi-talented artist (singer, comedian and actress), draws on her background and passion for the stage to create a lively, rhythmic and interactive show.

German :

Ein Samstagabend im Zeichen des Humors!

Ab 20:30 Uhr findet in Lareule ein neuer Termin der Samedis de l’humour statt, mit der Show La boule de cristal et ses complices (Die Kristallkugel und ihre Komplizen), die von der quirligen Chantal Maumus getragen wird.

Die für ihre überschäumende Energie und ihr schräges Universum bekannte Künstlerin nimmt das Publikum mit in eine Show voller Selbstironie, Fantasie und guter Laune. Auf der Bühne spielt sie mit Worten, Alltagssituationen und einer Galerie von ebenso lustigen wie liebenswerten Charakteren. Ein Abend, der nicht nur für schallendes Gelächter sorgt, sondern auch durch die Richtigkeit und Zärtlichkeit ihres Blicks auf das Leben überrascht.

Chantal Maumus, eine Künstlerin mit vielen Talenten (Sängerin, Komikerin und Schauspielerin), lässt sich von ihrem Werdegang und ihrer Leidenschaft für die Bühne inspirieren, um ein lebendiges, rhythmisches und interaktives Schauspiel anzubieten.

Italiano :

Un sabato sera all’insegna dell’umorismo!

Dalle 20.30, Lareule ospiterà una nuova edizione di Samedis de l’humour con lo spettacolo La boule de cristal et ses complices , interpretato dalla frizzante Chantal Maumus.

Conosciuta per la sua energia smisurata e il suo universo anticonformista, l’artista accompagna il pubblico in uno spettacolo pieno di autoironia, fantasia e buonumore. Sul palcoscenico gioca con le parole, le situazioni quotidiane e una galleria di personaggi tanto divertenti quanto accattivanti. Una serata che promette di far ridere a crepapelle, ma che vi sorprenderà anche per la precisione e la tenerezza con cui affronta la vita.

Chantal Maumus, artista poliedrica (cantante, comica e attrice), attinge al suo background e alla sua passione per il palcoscenico per mettere in scena uno spettacolo vivace, ritmato e interattivo.

Espanol :

Una noche de sábado llena de humor

A partir de las 20.30 h, el Lareule acogerá una nueva edición de los Samedis del humor con el espectáculo La boule de cristal et ses complices , protagonizado por la chispeante Chantal Maumus.

Conocida por su energía desbordante y su universo fuera de lo común, la artista lleva al público a un espectáculo lleno de autoburla, fantasía y buen humor. Sobre el escenario, juega con las palabras, las situaciones cotidianas y una galería de personajes tan divertidos como entrañables. Una velada que promete no sólo hacer reír a carcajadas, sino también sorprender por la precisión y la ternura de su visión de la vida.

Chantal Maumus, artista polifacética (cantante, cómica y actriz), se apoya en su experiencia y su pasión por la escena para ofrecer un espectáculo vivo, rítmico e interactivo.

L’événement Spectacle comique Larreule a été mis à jour le 2025-11-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65