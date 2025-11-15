Spectacle comique Les chiens font pas des chats

Monteneuf Morbihan

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15 2025-11-16

Spectacle comique à Monteneuf

Le 15 novembre à 20h30

Le 16 novembre à 14h30

Tarifs 14€ (adultes) 10€ (moins de 12 ans)

Renseignements 06 20 38 22 62 .

Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 6 20 38 22 62

