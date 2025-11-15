Spectacle comique Les chiens font pas des chats Monteneuf
Spectacle comique Les chiens font pas des chats Monteneuf samedi 15 novembre 2025.
Spectacle comique Les chiens font pas des chats
Monteneuf Morbihan
Spectacle comique à Monteneuf
Le 15 novembre à 20h30
Le 16 novembre à 14h30
Tarifs 14€ (adultes) 10€ (moins de 12 ans)
Renseignements 06 20 38 22 62 .
Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 6 20 38 22 62
