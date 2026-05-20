Autevielle-Saint-Martin-Bideren

Spectacle comique Rien ne va plus par Atau et Lolo

Salle des fêtes Autevielle-Saint-Martin-Bideren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Atau et Lolo présentent Rien ne va plus! autrement dit Arren n’en va pas mei!

Dans un village imaginaire du Béarn, résident des personnages atypiques qui vont certainement vous rappeler votre entourage … le sourd, l’agent municipal, le gars pompette et les commères !

Improvisations, musique, imitations de Jean Lassalle, Maïté et d’autres encore.

Auberge espagnole après le spectacle.

Participation libre au chapeau.

Réservation conseillée au 07.61.59.94.44 .

Salle des fêtes Autevielle-Saint-Martin-Bideren 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 59 94 44 sandraalbugues1@yahoo.fr

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English : Spectacle comique Rien ne va plus par Atau et Lolo

L’événement Spectacle comique Rien ne va plus par Atau et Lolo Autevielle-Saint-Martin-Bideren a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Béarn des Gaves