Spectacle comique Sarragachies 27 juin 2025 21:00

Gers

Spectacle comique SARRAGACHIES Sarragachies Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 21:00:00

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

« MAGIE MARRANTE » par Mister Mascagne

Un spectacle où se mêlent l’humour et la magie.

Humoriste ou magicien ? Un comique réalisant des tours de magie dignes des plus grands shows de Las Vegas (ou presque !) et un prestidigitateur qui ne fera pas longtemps illusion ….à en devenir… risible

Mister Mascagne propose une soirée où les sommes récoltées seront reversées à « Médecins du Monde » pour Gaza.

.

SARRAGACHIES

Sarragachies 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 83 65 mairie.sarragachies@wanadoo.fr

English :

« MAGIE MARRANTE » by Mister Mascagne

A show combining humor and magic.

Humorist or magician? A comedian performing magic tricks worthy of the greatest Las Vegas shows (or almost!) and a magician who won’t keep up the illusion for long…until it’s laughable!

Mister Mascagne proposes an evening where the proceeds will be donated to « Médecins du Monde » for Gaza.

German :

« MARRANTE MAGIE » von Mister Mascagne

Eine Show, in der sich Humor und Zauberei vermischen.

Humorist oder Zauberer? Ein Komiker, der Zaubertricks vorführt, die den größten Shows in Las Vegas würdig sind (oder fast!), und ein Zauberkünstler, der nicht lange Illusionen machen wird?

Mister Mascagne schlägt einen Abend vor, an dem die Einnahmen an « Médecins du Monde » für Gaza gespendet werden.

Italiano :

« MARRANTE MAGIE di Mister Mascagne

Uno spettacolo che unisce umorismo e magia.

Comico o mago? Un comico che esegue trucchi di magia degni dei più grandi spettacoli di Las Vegas (o quasi!) e un mago che non riuscirà a mantenere a lungo l’illusione fino a diventare ridicolo!

Mister Mascagne organizza una serata il cui ricavato sarà devoluto a « Médecins du Monde » per Gaza.

Espanol :

« MARRANTE MAGIE » de Mister Mascagne

Un espectáculo que combina humor y magia.

¿Cómico o mago? Un cómico que realiza trucos de magia dignos de los más grandes espectáculos de Las Vegas (¡o casi!) y un mago que no podrá mantener la ilusión durante mucho tiempo… ¡hasta volverse… risible!

Mister Mascagne organiza una velada cuya recaudación se destinará a Médicos del Mundo para Gaza.

L’événement Spectacle comique Sarragachies a été mis à jour le 2025-06-19 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65