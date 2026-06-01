Spectacle comité de lecture, Bibliothèque François Mitterrand d’Ambarès-et-Lagrave, Ambarès-et-Lagrave

Spectacle comité de lecture Mardi 30 juin, 17h30 Bibliothèque François Mitterrand d’Ambarès-et-Lagrave Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-30T17:30:00+02:00 – 2026-06-30T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-30T17:30:00+02:00 – 2026-06-30T18:30:00+02:00

Depuis le début de l’année scolaire, les enfants des différentes structures de la ville ont donné leur avis sur une sélection d’ouvrages.

La Compagnie du Si présentera une lecture théâtralisée des livres plébiscités par les enfants. En guise de clôture, un goûter réunira tous les participants.

Bibliothèque François Mitterrand d’Ambarès-et-Lagrave 9 Rue Edmond Faulat Ambarès-et-Lagrave 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Spectacle en lien avec le comité lecture lectures club