Spectacle …Comme des images ! Cléry-Saint-André

Espace Loire Cléry-Saint-André Loiret
Début : 2025-11-02 16:00:00
fin : 2025-11-02 17:00:00
2025-11-02
La Bibliothèque intercommunale Cléry’Stoires propose un spectacle pour les enfants à partir de 2 ans, par la Compagnie Ô !
Quelle est cette boule de poils qui se promène sur les toiles ? Est-ce le bout d’un pinceau ? Les chatouillis d’un plumeau ? Mais non, c’est un chaton. Un chaton dans un musée ? Quelle drôle d’idée !
D’un tableau à l’autre, suivez Rubis, petit guide à quatre pattes. Viendra par ici, sortira par là. Toute petite, Huguette Létoile aimait s’installer au calme pour regarder ses livres d’images. Devenue gardienne de musée, elle veille à la tranquillité des visites et au bon alignement des cadres. Ce matin, un nouveau tableau doit arriver, mais qui va surveiller le musée pendant qu’elle le réceptionne ?
Inscription conseillée lors des permanences ou par mail .
Espace Loire Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire bib.clery@ccterresduvaldeloire.fr
English :
The Cléry’Stoires Intercommunal Library is putting on a show for children aged 2 and up!
German :
Die interkommunale Bibliothek Cléry’Stoires bietet eine Aufführung für Kinder ab 2 Jahren an!
Italiano :
La biblioteca intercomunale di Cléry’Stoires organizza uno spettacolo per i bambini dai 2 anni in su!
Espanol :
La biblioteca intermunicipal de Cléry’Stoires organiza un espectáculo para niños a partir de 2 años
