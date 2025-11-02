Spectacle …Comme des images ! Cléry-Saint-André

La Bibliothèque intercommunale Cléry’Stoires propose un spectacle pour les enfants à partir de 2 ans !

La Bibliothèque intercommunale Cléry’Stoires propose un spectacle pour les enfants à partir de 2 ans, par la Compagnie Ô !

Quelle est cette boule de poils qui se promène sur les toiles ? Est-ce le bout d’un pinceau ? Les chatouillis d’un plumeau ? Mais non, c’est un chaton. Un chaton dans un musée ? Quelle drôle d’idée !

D’un tableau à l’autre, suivez Rubis, petit guide à quatre pattes. Viendra par ici, sortira par là. Toute petite, Huguette Létoile aimait s’installer au calme pour regarder ses livres d’images. Devenue gardienne de musée, elle veille à la tranquillité des visites et au bon alignement des cadres. Ce matin, un nouveau tableau doit arriver, mais qui va surveiller le musée pendant qu’elle le réceptionne ?

Inscription conseillée lors des permanences ou par mail .

Espace Loire Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire bib.clery@ccterresduvaldeloire.fr

English :

The Cléry’Stoires Intercommunal Library is putting on a show for children aged 2 and up!

German :

Die interkommunale Bibliothek Cléry’Stoires bietet eine Aufführung für Kinder ab 2 Jahren an!

Italiano :

La biblioteca intercomunale di Cléry’Stoires organizza uno spettacolo per i bambini dai 2 anni in su!

Espanol :

La biblioteca intermunicipal de Cléry’Stoires organiza un espectáculo para niños a partir de 2 años

