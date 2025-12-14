Spectacle Comme le vent La Mégisserie Saint-Junien

Spectacle Comme le vent

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Cirque

Dès 18 mois

1h

Courir, se rouler par terre, sauter, tourner ou prendre le temps d’observer. Comme le vent propose aux enfants de partager la scène sans contrainte avec les artistes. Une ode à la liberté qui célèbre les élans de vie des tout-petits.

Dans une cohabitation joyeuse et musicale, les enfants sont libres de se déplacer, de glisser, de bouger avec les danseurs, de prendre des risques, d’être, tout simplement. Sous le regard bienveillant et sécurisant des adultes qui les entourent, ils font partie du spectacle et accompagnent de leurs mouvements les musiciens haut perchés. Violon, flûte, guitare électrique et baglama mènent la danse du haut de ce manège aérien et embarquent dans un tourbillon enivrant et hypnotique. Comme le vent s’adresse à tous, que vous soyez en famille ou bien curieux de découvrir la poésie qui émane d’une rencontre entre artistes et tout-petits. .

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 87 98

English : Spectacle Comme le vent

L’événement Spectacle Comme le vent Saint-Junien a été mis à jour le 2025-12-12 par Terres de Limousin