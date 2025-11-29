Spectacle Comme s’il en pleuvait Théâtre Ad’Hoc Salle Jeanne d’Arc Le Croisic

Spectacle Comme s’il en pleuvait Théâtre Ad’Hoc Salle Jeanne d’Arc Le Croisic samedi 29 novembre 2025.

Salle Jeanne d’Arc 2, Quai du Lénigo Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2025-11-29 20:30:00

fin : 2025-11-29 21:40:00

2025-11-29 2025-11-30

Découvrir un billet de cent euros, cela fait toujours plaisir. Enfin, en théorie… Un soir, Bruno et Laurence, un couple sans histoires, trouvent un billet dans leur salon. Puis plusieurs. Comme s’il en pleuvait ! Intrigués, puis paniqués par cet argent tombé du ciel, ils se retrouvent rapidement confrontés à leurs divergences de comportements. Quand un voisin paranoïaque ou une femme de ménage obsédée par le vol, frappent à leur porte… De cette situation absurde, l’auteur, Sébastien Thiéry, tire les fils d’une farce féroce et surréaliste sur le thème de l’argent qui peut rendre fou.

Réservation sur place à l’Office de Tourisme du Croisic à partir du 17 septembre, ou en ligne sur le site internet de la Ville du Croisic. .

Salle Jeanne d’Arc 2, Quai du Lénigo Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 78 50 mairieducroisic@lecroisic.fr

