Spectacle Comme tout le monde Najac samedi 28 mars 2026.
Spectacle Comme tout le monde
Najac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Le Groupe Maritime de Théâtre vous propose un spectacle d’après l’album Comme tout le monde de Charlotte Erlih et Marjolaine Leray.
Un spectacle de manipulation papier/objet. A partir de 3 ans. Goûter offert. .
Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 52 81 39 87 bibliotheque@najac.fr
English :
The Groupe Maritime de Théâtre presents a show based on the album Comme tout le monde by Charlotte Erlih and Marjolaine Leray.
L’événement Spectacle Comme tout le monde Najac a été mis à jour le 2026-03-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)