Spectacle Comme tout le monde

Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le Groupe Maritime de Théâtre vous propose un spectacle d’après l’album Comme tout le monde de Charlotte Erlih et Marjolaine Leray.

Un spectacle de manipulation papier/objet. A partir de 3 ans. Goûter offert. .

Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 52 81 39 87 bibliotheque@najac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Groupe Maritime de Théâtre presents a show based on the album Comme tout le monde by Charlotte Erlih and Marjolaine Leray.

L’événement Spectacle Comme tout le monde Najac a été mis à jour le 2026-03-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)