Ce soir-là, Nolan, jeune prodige du cinéma, reçoit une récompense pour son premier film. À cette occasion, il remercie son producteur qu’il dit aimer comme un frère .

Sa sœur et son frère sont présents à la cérémonie et le film inspiré de leur histoire familiale en propose une relecture qui n’est pas à leur avantage. Le discours de remerciement laisse entrevoir une certaine ingratitude à leur égard.

Tous les trois re-traversent alors leur histoire, les ressentis s’expriment et les points de vue se croisent sur cette histoire de fratrie qui concentre toute l’universalité et la complexité de ces relations passionnelles, pleines d’amour, d’humiliation, de tendresse, de rejet, de rancœur, de souvenirs joyeux, de honte et de fierté. Le temps d’une soirée, voyageant de l’enfance à l’âge adulte, Comme un frère tente d’assembler les pièces d’un puzzle que les trois membres de la fratrie reconstituent. Mais les souvenirs se déforment et se contredisent.

Compagnie Le Chat Foin

Yann Dacosta • mise en scène

Damien Dutrait • texte

Edgar Guitton, Ælfgyve Parry & Zélie Thomas • interprètes .

Les écuries, pole culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English : Spectacle « Comme un frère »

That evening, Nolan, a young film prodigy, receives an award for his first film. He takes the opportunity to thank his producer, whom he says he loves « like a brother ».

German : Spectacle « Comme un frère »

An diesem Abend erhält das Filmwunderkind Nolan einen Preis für seinen ersten Film. Bei dieser Gelegenheit bedankt er sich bei seinem Produzenten, den er nach eigener Aussage « wie einen Bruder » liebt.

Italiano :

Quella sera, Nolan, giovane prodigio del cinema, riceve un premio per il suo primo film. Coglie l’occasione per ringraziare il suo produttore, al quale dice di voler bene « come a un fratello ».

Espanol :

Esa noche, Nolan, un joven prodigio del cine, recibe un premio por su primera película. Aprovecha la ocasión para dar las gracias a su productor, al que dice querer « como a un hermano ».

