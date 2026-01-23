Spectacle Commençons par faire l’amour La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 7 – 7 – 16 EUR
Début : 2026-02-11 20:30:00
Tout public
Danse théâtre
Commençons par faire l’amour Laura Bachman
S’inspirant librement de l’œuvre littéraire M.M.M.M de Jean-Philippe Toussaint, Laura Bachman crée un spectacle total, où les frontières entre les disciplines artistiques disparaissent. Avec 5 interprètes, elle poursuit son exploration du féminin et des relations humaines. .
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
