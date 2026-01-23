Spectacle Commençons par faire l’amour La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne

Spectacle Commençons par faire l’amour

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 7 – 7 – 16 EUR

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 20:30:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-12

Tout public

Danse théâtre

Commençons par faire l’amour Laura Bachman

S’inspirant librement de l’œuvre littéraire M.M.M.M de Jean-Philippe Toussaint, Laura Bachman crée un spectacle total, où les frontières entre les disciplines artistiques disparaissent. Avec 5 interprètes, elle poursuit son exploration du féminin et des relations humaines. .

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Commençons par faire l’amour

L’événement Spectacle Commençons par faire l’amour Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne