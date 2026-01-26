Spectacle Comment ça se danse ?

Audon Landes

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Comment ça se danse ? est une parole théâtrale avec de la parole vivante pour partager la joie des bals folk/trad. Avec un regard candide, on vous propose d’ouvrir cet univers pour que se croisent néophytes et aguerris afin de relier patrimoine et modernité. Raconter la danse/transe, la communion/communication, la jubilation des sourires authentiques, l’équilibre des corps et l’unité des humains.

Parler de la relation. Comment se met-on au diapason lors d’une rencontre ? En duo, en quadrette, en grand cercle ? Avec comment ça se danse? , Chloé MARTIN explore la rencontre, la connexion du regard, le contact, la pulsation de vie en osmose avec la musique jouée en direct, le besoin de danser, le lâcher-prise et l’incroyable sensation d’être vivant ! Et pour toi, ça raconte quoi les bal trad ?

A la suite du spectacle, un bal de clôture vous permettra d’entrer dans la danse à votre tour .

Audon 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 06 31 32

English : Spectacle Comment ça se danse ?

Comment ça se danse? is a theatrical word with a living word to share the joy of folk/trad dances. With a candid eye, we invite you to open up this universe and bring together neophytes and seasoned dancers, linking heritage and modernity.

