Spectacle comment devenir un vrai pirate ? COMÉDIE DE METZ Metz
Spectacle comment devenir un vrai pirate ? COMÉDIE DE METZ Metz samedi 15 novembre 2025.
Spectacle comment devenir un vrai pirate ?
COMÉDIE DE METZ 1/3 rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle
Tarif : – – EUR
11
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-15 15:00:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-15
Léo est un petit garçon curieux et malicieux. Il rêve depuis qu’il est tout petit de parcourir le monde et surtout les mers.Dans ses rêves il devient Barbenoire, un pirate sans peur qui fend l’océan sur son bateau…Mais dans la réalité, Léo est un petit garçon citadin qui n’a jamais vu la mer et qui peine déjà à nager dans une piscine. Pourtant, un jour, alors qu’il se promène dans une bibliothèque il tombe sur un petit livre au titre évocateur… Comment devenir un vrai pirate .Il le prend chez lui et une fois dans sa chambre, il décide de l’ouvrir…Mais ce livre n’est pas un simple manuel. Il va entrainer Léo dans une folle aventure maritime…Auteur Julien Sigalas
Comédien Tony FomblardEnfants
11 .
COMÉDIE DE METZ 1/3 rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est
English :
Léo is a curious and mischievous little boy. In his dreams, he becomes Barbenoire, a fearless pirate who splits the ocean on his ship… But in reality, Léo is a city boy who has never seen the sea and already struggles to swim in a pool. But one day, while strolling through a library, he comes across a little book with an evocative title… He takes it home with him and, once in his room, decides to open it… But this book is not just a manual. It’s about to take Léo on a wild maritime adventure…Author: Julien Sigalas
Actor: Tony Fomblard
German :
Leo ist ein neugieriger und schelmischer kleiner Junge. In seinen Träumen ist er Barbenoire, ein furchtloser Pirat, der mit seinem Schiff den Ozean durchkreuzt… Aber in der Realität ist Leo ein kleiner Junge aus der Stadt, der noch nie das Meer gesehen hat und sich schon beim Schwimmen im Pool schwertut. Doch eines Tages stößt er bei einem Spaziergang durch eine Bibliothek auf ein kleines Buch mit einem vielsagenden Titel… Wie man ein echter Pirat wird .Er nimmt es mit nach Hause und in seinem Zimmer angekommen, beschließt er, es aufzuschlagen… Aber dieses Buch ist nicht einfach nur ein Handbuch. Es wird Leo in ein verrücktes Seeabenteuer verwickeln…Autor: Julien Sigalas
Schauspieler: Tony Fomblard
Italiano :
Léo è un bambino curioso e dispettoso. Nei suoi sogni diventa Barbenoire, un impavido pirata che solca l’oceano con la sua barca… Ma in realtà Léo è un ragazzino di città che non ha mai visto il mare e fa già fatica a nuotare in una piscina. Ma un giorno, girovagando per una biblioteca, si imbatte in un piccolo libro dal titolo evocativo… Lo porta a casa e, una volta in camera sua, decide di aprirlo… Ma questo libro non è un semplice manuale. Ma il libro è più di un manuale, sta per portare Léo in una selvaggia avventura marittima… Autore: Julien Sigalas
Attore: Tony Fomblard
Espanol :
Léo es un niño curioso y travieso. En sus sueños, se convierte en Barbenoire, un intrépido pirata que surca el océano en su barco… Pero en realidad, Léo es un niño de ciudad que nunca ha visto el mar y que ya tiene dificultades para nadar en una piscina. Pero un día, deambulando por una biblioteca, encuentra un librito con un título evocador… Se lo lleva a casa y, una vez en su habitación, decide abrirlo… Pero este libro no es sólo un manual. Pero el libro es algo más que un manual, está a punto de llevar a Léo a una salvaje aventura marítima… Autor: Julien Sigalas
Actor: Tony Fomblard
L’événement Spectacle comment devenir un vrai pirate ? Metz a été mis à jour le 2025-10-21 par AGENCE INSPIRE METZ