Spectacle Comment rater sa vie amoureuse ? La Comédie de Metz Metz

Spectacle Comment rater sa vie amoureuse ?

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

On a tous la possibilité de réussir son couple… Mais c’est tellement plus facile de tout rater.

Certains sont faits pour vivre seul… D’autres, ne savent pas encore. Pourquoi vouloir des prises de têtes et des emmerdes alors que c’est tellement cool de rester libre et célibataire ? Est-ce facile de supporter quelqu’un d’autre quand on a du mal à se supporter soi-même ? C’est obligé d’être fidèle ? Quelle heure est-il ? Demain il fera 17 degrés à Mulhouse. Et si toutes ces questions n’avaient aucune importance ? Lentement, Alceste va se laisser prendre au jeu de Sophie… Et l’amour n’est pas un long fleuve tranquille, encore moins quand on n’y est pas préparé. Mais cette fois-ci c’est décidé, dans sa tête, Alceste est prêt pour réussir sa relation amoureuse.

Encore faut il y parvenir…Une comédie sur l’art de vivre seul avec quelqu’un d’autre.Adultes

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12

We all have the chance to make a success of our relationship… But it’s so much easier to fail.

Some people are made to live alone… Others just don’t know yet. Why do we want to get into trouble when it’s so cool to be free and single? Is it easy to put up with someone else when you can’t stand yourself? Do you have to be faithful? What time is it? Tomorrow it’ll be 17 degrees in Mulhouse. What if all these questions don’t matter? Slowly, Alceste falls for Sophie’s game… And love isn’t a long quiet river, even less so when you’re not prepared for it. But this time it’s decided: in his head, Alceste is ready to make a success of his relationship.

A comedy about the art of living alone with someone else.

