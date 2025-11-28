Spectacle Comment voyager sur la lune en suçant un bonbon Salle multi-activités Contrisson

Spectacle Comment voyager sur la lune en suçant un bonbon

Salle multi-activités Rue du Stade Contrisson Meuse

Tarif : – – EUR

2.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-28 19:00:00

fin : 2025-11-28 20:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Les rendez-vous culturels des 16 , en COPARY

Comment voyager sur la lune en suçant un bonbon , Cie La Rouille (avec Nicolas Turon et Fabrice Bez), théâtre de Papier (50min) tout public, à partir de 6 ans.

Deux descendants de l’illustre Georges Méliès ont repris le stand de bonbons et de jouets que le réalisateur de génie tenait à la Gare Montparnasse alors que sa carrière battait de l’aile. Les marchands de sucreries vont expliquer en mots, en musique et en astuces visuelles comment leur aïeul s’est sorti de la panade en se rendant vraiment sur la lune (bien avant Armstrong et bien après Cyrano de Bergerac) au cours d’une expédition rocambolesque, et comment il a retrouvé la fortune grâce à cette expédition et à… une pastille à la menthe.

En moins d’une heure, les spectateurs parcourront les 380 000 km qui séparent la terre de la lune, dans le sens de l’aller et du retour, apprendront des techniques d’escamotage, comment survivre grâce à un bonbon à la menthe, l’illusion d’optique, le voyage onirique et que le consentement est plutôt de mise avec les sélénites.

Idée originale, composition & musique Fabrice Bez/ Dramaturgie, écriture & jeu Nicolas Turon Scénographie, papier découpé Sarah Poulain (Superpapier) Stopmotion, bidouille, son et lumière Gautier Colin Meuble Camille Tourneux (les établissements Tourneux) Infographie Hélène Colotte Production, diffusion Julie Bloch Assistanat Jeanne Beyeler, Fatima et Léa-marie

AVEC LE SOUTIEN DE Nous-mêmes, le TGP de Frouard (54), la Filoche de Chaligny (54), le Festival MOMIX CREA à Kingersheim (68), la Ville de Nancy (54), le CD54, la FOL 57, le Puzzle de Thionville (57) et la Fondation BEYELER.

Réservation fortement conseillée par tél ou par mail à culture@copary.fr (ou le jour de l’évènement uniquement au 07 84 45 43 49 après la fermeture des bureaux le vendredi) attention places limitées.

En partenariat avec la commune de Contrisson et l’association Môm’Anim.Enfants

2.5 .

Salle multi-activités Rue du Stade Contrisson 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 78 75 69 culture@copary.fr

English :

Les rendez-vous culturels des 16 , in COPARY

Comment voyager sur la lune en suçant un bonbon , Cie La Rouille (with Nicolas Turon and Fabrice Bez), paper theater (50min) for all ages 6 and up.

Two descendants of the illustrious Georges Méliès have taken over the candy and toy stall the genius director ran at the Gare Montparnasse when his career was in decline. In words, music and visual tricks, the candy merchants will explain how their grandfather got out of trouble by actually going to the moon (long before Armstrong and long after Cyrano de Bergerac) during an incredible expedition, and how he regained his fortune thanks to this expedition and? a mint.

In less than an hour, viewers will travel the 380,000 km from the earth to the moon and back, learn about escamotage techniques, how to survive on a mint, optical illusions, dream travel and that consent is the order of the day with Selenites.

Original idea, composition & music: Fabrice Bez Dramaturgy, writing & acting: Nicolas Turon Set design, paper cut-outs: Sarah Poulain (Superpapier) Stopmotion, fiddling, sound and light: Gautier Colin Furniture: Camille Tourneux (les établissements Tourneux) Computer graphics: Hélène Colotte Production, distribution: Julie Bloch Assistants: Jeanne Beyeler, Fatima and Léa-marie

WITH THE SUPPORT OF ? Nous-mêmes, le TGP de Frouard (54), la Filoche de Chaligny (54), Festival MOMIX ? CREA Festival in Kingersheim (68), the City of Nancy (54), the CD54, the FOL 57, the Puzzle in Thionville (57) and the BEYELER Foundation.

Reservations strongly advised by phone or e-mail to culture@copary.fr (or on the day of the event only by calling 07 84 45 43 49 after close of business on Friday): please note that places are limited.

In partnership with the commune of Contrisson and the Môm?Anim association.

German :

Die kulturellen Termine der 16 , in COPARY

Comment voyager sur la lune en sucer un bonbon , Cie La Rouille (mit Nicolas Turon und Fabrice Bez), Papiertheater (50min) für alle Altersgruppen ab 6 Jahren.

Zwei Nachfahren des berühmten Georges Méliès haben den Süßigkeiten- und Spielzeugstand übernommen, den der geniale Regisseur am Bahnhof Gare Montparnasse betrieb, als seine Karriere ins Stocken geriet. Die Süßigkeitenhändler werden in Wort, Musik und visuellen Tricks erklären, wie ihr Vorfahre sich aus dem Schlamassel befreite, indem er tatsächlich auf den Mond flog (lange vor Armstrong und lange nach Cyrano de Bergerac), und wie er durch diese Expedition und ein Pfefferminzbonbon wieder zu Reichtum gelangte.

In weniger als einer Stunde reisen die Zuschauer 380.000 km von der Erde zum Mond und zurück, lernen Eskapaden, wie man mit einem Pfefferminzbonbon überlebt, optische Täuschungen, Traumreisen und die Tatsache, dass man mit den Seleniten nicht einverstanden ist.

Originalidee, Komposition & Musik: Fabrice Bez/ Dramaturgie, Schreiben & Spielen: Nicolas Turon Bühnenbild, Papierschnitt: Sarah Poulain (Superpapier) Stopmotion, Bidouille, Ton und Licht: Gautier Colin Möbel: Camille Tourneux (les établissements Tourneux) Infografik: Hélène Colotte Produktion, Vertrieb: Julie Bloch Assistenz: Jeanne Beyeler, Fatima und Léa-marie

MIT DER UNTERSTÜTZUNG VON ? Nous-mêmes, dem TGP in Frouard (54), La Filoche in Chaligny (54), dem Festival MOMIX? CREA in Kingersheim (68), der Stadt Nancy (54), dem CD54, der FOL 57, dem Puzzle in Thionville (57) und der BEYELER-Stiftung.

Reservierung dringend empfohlen per Tel. oder E-Mail an culture@copary.fr (oder am Tag der Veranstaltung nur unter 07 84 45 43 49 nach Büroschluss am Freitag): Achtung begrenzte Plätze.

In Partnerschaft mit der Gemeinde Contrisson und dem Verein Môm?Anim.

Italiano :

Les rendez-vous culturels des 16 , in COPARY

Comment voyager sur la lune en suçant un bonbon , Cie La Rouille (con Nicolas Turon e Fabrice Bez), teatro di carta (50min) per tutti dai 6 anni in su.

Due discendenti dell’illustre Georges Méliès hanno rilevato la bancarella di dolciumi e giocattoli che il geniale regista gestiva alla Gare Montparnasse quando la sua carriera era in declino. I venditori di dolciumi spiegheranno con parole, musica e trucchi visivi come il loro nonno si sia tirato fuori dai guai andando davvero sulla luna (molto prima di Armstrong e molto dopo Cyrano de Bergerac) durante un’incredibile spedizione, e come abbia trovato la sua fortuna grazie a questa spedizione e a? una mentina.

In meno di un’ora, gli spettatori percorreranno i 380.000 km dalla Terra alla Luna e ritorno, imparando le tecniche di escamotage, come sopravvivere con una mentina, le illusioni ottiche, i viaggi onirici e il fatto che il consenso è all’ordine del giorno per i Moonlings.

Idea originale, composizione e musica: Fabrice Bez Drammaturgia, scrittura e recitazione: Nicolas Turon Scenografie, ritagli di carta: Sarah Poulain (Superpapier) Stopmotion, armeggio, suono e luci: Gautier Colin Arredamento: Camille Tourneux (les établissements Tourneux) Computer grafica: Hélène Colotte Produzione, distribuzione: Julie Bloch Assistenti: Jeanne Beyeler, Fatima e Léa-marie

CON IL SOSTEGNO DI ? Nous-mêmes, il TGP di Frouard (54), la Filoche di Chaligny (54), il Festival MOMIX? CREA Festival di Kingersheim (68), la Città di Nancy (54), il CD54, il FOL 57, il Puzzle di Thionville (57) e la Fondazione BEYELER.

È vivamente consigliata la prenotazione per telefono o e-mail a culture@copary.fr (o il giorno dell’evento solo al numero 07 84 45 43 49 dopo la chiusura del venerdì): si ricorda che i posti sono limitati.

In collaborazione con il comune di Contrisson e l’associazione Môm?Anim.

Espanol :

Les rendez-vous culturels des 16 , en COPARY

Comment voyager sur la lune en suçant un bonbon , Cie La Rouille (con Nicolas Turon y Fabrice Bez), teatro de papel (50min) para todos a partir de 6 años.

Dos descendientes del ilustre Georges Méliès se han hecho cargo del puesto de golosinas y juguetes que el genial director regentaba en la Gare Montparnasse cuando su carrera estaba en declive. Los vendedores de golosinas explicarán con palabras, música y trucos visuales cómo su abuelo salió de apuros yendo realmente a la Luna (mucho antes que Armstrong y mucho después que Cyrano de Bergerac) durante una expedición increíble, y cómo encontró su fortuna gracias a esta expedición y… un caramelo de menta.

En menos de una hora, los telespectadores recorrerán los 380.000 km que separan la Tierra de la Luna y viceversa, aprendiendo técnicas de escamoteo, cómo sobrevivir con un caramelo de menta, ilusiones ópticas, viajes de ensueño y el hecho de que el consentimiento está a la orden del día con los Moonlings.

Idea original, composición y música: Fabrice Bez Dramaturgia, escritura e interpretación: Nicolas Turon Escenografía, recortes de papel: Sarah Poulain (Superpapier) Stopmotion, violín, sonido e iluminación: Gautier Colin Mobiliario: Camille Tourneux (les établissements Tourneux) Infografía: Hélène Colotte Producción, distribución: Julie Bloch Asistentes: Jeanne Beyeler, Fatima y Léa-marie

CON EL APOYO DE ? Nous-mêmes, le TGP de Frouard (54), la Filoche de Chaligny (54), Festival MOMIX ? Festival CREA de Kingersheim (68), la Ciudad de Nancy (54), el CD54, el FOL 57, el Puzzle de Thionville (57) y la Fundación BEYELER.

Se ruega encarecidamente reservar por teléfono o correo electrónico a culture@copary.fr (o el mismo día del evento en el 07 84 45 43 49 después del cierre del viernes): tenga en cuenta que las plazas son limitadas.

En colaboración con el municipio de Contrisson y la asociación Môm?Anim.

L’événement Spectacle Comment voyager sur la lune en suçant un bonbon Contrisson a été mis à jour le 2025-11-14 par OT SUD MEUSE