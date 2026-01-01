Spectacle Comment voyager sur la lune en suçant un bonbon Salle multi-activités Contrisson

Spectacle Comment voyager sur la lune en suçant un bonbon

Salle multi-activités Rue du Stade Contrisson Meuse

Tarif : – – EUR

2.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23 20:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Les rendez-vous culturels des 16 , en COPARY

Comment voyager sur la lune en suçant un bonbon , Cie La Rouille (avec Nicolas Turon et Fabrice Bez), théâtre de Papier (50min) tout public, à partir de 7 ans.

Deux descendants de l’illustre Georges Méliès ont repris le stand de bonbons et de jouets que le réalisateur de génie tenait à la Gare Montparnasse alors que sa carrière battait de l’aile. Les marchands de sucreries vont expliquer en mots, en musique et en astuces visuelles comment leur aïeul s’est sorti de la panade en se rendant vraiment sur la lune (bien avant Armstrong et bien après Cyrano de Bergerac) au cours d’une expédition rocambolesque, et comment il a retrouvé la fortune grâce à cette expédition et à… une pastille à la menthe.

En moins d’une heure, les spectateurs parcourront les 380 000 km qui séparent la terre de la lune, dans le sens de l’aller et du retour, apprendront des techniques d’escamotage, comment survivre grâce à un bonbon à la menthe, l’illusion d’optique, le voyage onirique et que le consentement est plutôt de mise avec les sélénites.

Idée originale, composition & musique Fabrice Bez/ Dramaturgie, écriture & jeu Nicolas Turon Scénographie, papier découpé Sarah Poulain (Superpapier) Stopmotion, bidouille, son et lumière Gautier Colin Meuble Camille Tourneux (les établissements Tourneux) Infographie Hélène Colotte Production, diffusion Julie Bloch Assistanat Jeanne Beyeler, Fatima et Léa-marie

AVEC LE SOUTIEN DE Nous-mêmes, le TGP de Frouard (54), la Filoche de Chaligny (54), le Festival MOMIX CREA à Kingersheim (68), la Ville de Nancy (54), le CD54, la FOL 57, le Puzzle de Thionville (57) et la Fondation BEYELER.

Réservation fortement conseillée par tél ou par mail à culture@copary.fr (ou le jour de l’évènement uniquement au 07 84 45 43 49 après la fermeture des bureaux le vendredi) attention places limitées.

En partenariat avec la commune de Contrisson et l’association Môm’Anim.Enfants

Salle multi-activités Rue du Stade Contrisson 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 78 75 69 culture@copary.fr

English :

Les rendez-vous culturels des 16 , in COPARY

Comment voyager sur la lune en suçant un bonbon , Cie La Rouille (with Nicolas Turon and Fabrice Bez), paper theater (50min) all audiences, ages 7 and up.

Two descendants of the illustrious Georges Méliès have taken over the candy and toy stall the genius director ran at the Gare Montparnasse when his career was in decline. In words, music and visual tricks, the candy merchants explain how their grandfather got out of trouble by actually going to the moon (long before Armstrong and long after Cyrano de Bergerac) during a fantastic expedition, and how he regained his fortune thanks to this expedition and? a mint.

In less than an hour, viewers will travel the 380,000 km from the earth to the moon and back, learn about escamotage techniques, how to survive on a mint, optical illusions, dream travel and that consent is the order of the day with Selenites.

Original idea, composition & music: Fabrice Bez Dramaturgy, writing & acting: Nicolas Turon Set design, paper cut-outs: Sarah Poulain (Superpapier) Stopmotion, fiddling, sound and light: Gautier Colin Furniture: Camille Tourneux (les établissements Tourneux) Computer graphics: Hélène Colotte Production, distribution: Julie Bloch Assistants: Jeanne Beyeler, Fatima and Léa-marie

WITH THE SUPPORT OF ? Nous-mêmes, le TGP de Frouard (54), la Filoche de Chaligny (54), Festival MOMIX ? CREA Festival in Kingersheim (68), the City of Nancy (54), the CD54, the FOL 57, the Puzzle in Thionville (57) and the BEYELER Foundation.

Reservations strongly recommended by phone or e-mail to culture@copary.fr (or on the day of the event only, by calling 07 84 45 43 49 after close of business on Friday): please note that places are limited.

In partnership with the commune of Contrisson and the Môm?Anim association.

