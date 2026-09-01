Spectacle – Compagnie Avide Vacarme Bibliothèque Paul Duchesne Ludon-Médoc

Informations pratiques

Ludon-Médoc

Spectacle – Compagnie Avide Vacarme

Bibliothèque Paul Duchesne 1 Rue de la Mairie Ludon-Médoc Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:30:00

fin : 2026-09-25 20:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Dans le cadre de Lire Elire, à l’initiative de Biblio Gironde, la bibliothèque Paul Duchesne accueillera la compagnie Avide Vacarme: « Bienvenue à tous. Comme chaque semaine on se retrouve pour « Plumes et déplumes » l’émission qui déplume l’actualité littéraire. Découvrez notre invité, nos actualités, nos rubriques et chroniques. Plumes et déplumes, vous n’êtes pas au bout de nos surprises. »

Le spectacle sera suivi par une auberge espagnole si les spectateurs le souhaitent.

Spectacle gratuit dès 6 ans sur réservation à bibliotheque@ludonmedoc.fr

Places limitées

Pour en savoir plus sur la compagnie :

https://avide-vacarme.com/ .

Bibliothèque Paul Duchesne 1 Rue de la Mairie Ludon-Médoc 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine bibliotheque@ludonmedoc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle – Compagnie Avide Vacarme

L’événement Spectacle – Compagnie Avide Vacarme Ludon-Médoc a été mis à jour le 2026-09-11 par Margaux Médoc Tourisme