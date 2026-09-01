Spectacle – Compagnie Avide Vacarme Bibliothèque Paul Duchesne Ludon-Médoc
vendredi 25 septembre 2026 · Bibliothèque Paul Duchesne · Ludon-Médoc
Informations pratiques
Ludon-Médoc
Spectacle – Compagnie Avide Vacarme
Bibliothèque Paul Duchesne 1 Rue de la Mairie Ludon-Médoc Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25 20:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Dans le cadre de Lire Elire, à l’initiative de Biblio Gironde, la bibliothèque Paul Duchesne accueillera la compagnie Avide Vacarme: « Bienvenue à tous. Comme chaque semaine on se retrouve pour « Plumes et déplumes » l’émission qui déplume l’actualité littéraire. Découvrez notre invité, nos actualités, nos rubriques et chroniques. Plumes et déplumes, vous n’êtes pas au bout de nos surprises. »
Le spectacle sera suivi par une auberge espagnole si les spectateurs le souhaitent.
Spectacle gratuit dès 6 ans sur réservation à bibliotheque@ludonmedoc.fr
Places limitées
Pour en savoir plus sur la compagnie :
https://avide-vacarme.com/ .
Bibliothèque Paul Duchesne 1 Rue de la Mairie Ludon-Médoc 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine bibliotheque@ludonmedoc.fr
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English : Spectacle – Compagnie Avide Vacarme
L’événement Spectacle – Compagnie Avide Vacarme Ludon-Médoc a été mis à jour le 2026-09-11 par Margaux Médoc Tourisme
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