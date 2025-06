Spectacle Compagnie Péricard Johnn Hallyday Laveyron 11 juillet 2025 21:00

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : Vendredi 2025-07-11 21:00:00

Spectacle en plein air. Nombre de chaises limitées, pensez à prendre la votre.

Avec la participation de Pascal Veyre, sosie de Johnny Hallyday et Barbara, chanteuse dans Roméo et Juliette

Laveyron 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 41 60 37

English :

Open-air show. Limited number of chairs, so remember to bring your own.

With the participation of Pascal Veyre, Johnny Hallyday look-alike, and Barbara, singer in Romeo and Juliet

German :

Aufführung unter freiem Himmel. Begrenzte Anzahl an Stühlen, denken Sie daran, Ihren eigenen mitzunehmen.

Mit der Teilnahme von Pascal Veyre, Doppelgänger von Johnny Hallyday und Barbara, Sängerin in Romeo und Julia

Italiano :

Spettacolo all’aperto. Numero limitato di sedie, quindi ricordatevi di portare le vostre.

Con la partecipazione di Pascal Veyre, sosia di Johnny Hallyday, e Barbara, cantante di Romeo e Giulietta

Espanol :

Espectáculo al aire libre. Número limitado de sillas, así que no olvide traer las suyas.

Con la participación de Pascal Veyre, doble de Johnny Hallyday, y Barbara, cantante de Romeo y Julieta

