spectacle Complètement ChaCha Gîte le 4 à 4 Arnay-le-Duc mercredi 22 octobre 2025.
Gîte le 4 à 4 9 grande rue Hameau de Chassenay Arnay-le-Duc Côte-d’Or
Début : 2025-10-22 19:30:00
fin : 2025-10-22 21:00:00
2025-10-22
Au bout du doigt, une main, un bras, un corps, un être.
A la recherche d’autres êtres.
et la lumière fut, les autres sont là.
réussir à être ensemble tout simplement ?
Chacha vous emmène dans son univers à elle, fait d’imaginaire, de musique et d’émotions.
Il n’y a rien de plus beau que de partager un moment tous ensemble entre rire et larme.
Loin de votre quotidien, là, ici et maintenant !
Spectacle tout public à partir de 7 ans .
Gîte le 4 à 4 9 grande rue Hameau de Chassenay Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 71 42 60 infos@lcdt.net
