spectacle Complètement ChaCha Gîte le 4 à 4 Arnay-le-Duc

spectacle Complètement ChaCha Gîte le 4 à 4 Arnay-le-Duc mercredi 22 octobre 2025.

spectacle Complètement ChaCha

Gîte le 4 à 4 9 grande rue Hameau de Chassenay Arnay-le-Duc Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 19:30:00

fin : 2025-10-22 21:00:00

Date(s) :

2025-10-22

Au bout du doigt, une main, un bras, un corps, un être.

A la recherche d’autres êtres.

et la lumière fut, les autres sont là.

réussir à être ensemble tout simplement ?

Chacha vous emmène dans son univers à elle, fait d’imaginaire, de musique et d’émotions.

Il n’y a rien de plus beau que de partager un moment tous ensemble entre rire et larme.

Loin de votre quotidien, là, ici et maintenant !

Spectacle tout public à partir de 7 ans .

Gîte le 4 à 4 9 grande rue Hameau de Chassenay Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 71 42 60 infos@lcdt.net

English :

German : spectacle Complètement ChaCha

Italiano :

Espanol :

L’événement spectacle Complètement ChaCha Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2025-10-18 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)