Spectacle Complètement myth’eau Médiathèque de Lamonzie St Martin Lamonzie-Saint-Martin

Médiathèque de Lamonzie St Martin 16 Avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Spectacle « Complétement Myth’eau » d’Emilie Dussarrat de la Cie Kraken. Racontade tout public dès 7 ans.

L’aventure d’une conteuse en quête des sources de sa rivière, sa mystérieuse rencontre avec une grenouille et autres histoires au fil de l’eau…

Un conte traditionnel revisité, raconté par Emilie Dussarrat et largement inspiré par la Leyre. .

Médiathèque de Lamonzie St Martin 16 Avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin 24680 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 20 04 mediatheque.lamonzie@la-cab.fr

English : Spectacle Complètement myth'eau

Espanol : Spectacle Complètement myth'eau

