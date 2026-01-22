Spectacle Compromis Centre Social et Culturel Le Quai Metz

Spectacle Compromis

Centre Social et Culturel Le Quai 1 bis rue de Castelnau Metz Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-15 16:00:00

2026-02-15

Une comédie de Philippe Claudel par la Cie L’Autre Scène.

Mai 1981, nous sommes à la veille de l’élection Présidentielle.

Denis, comédien médiocre, a demandé à Martin, dramaturge raté, son ami de trente ans, d’être présent lors de la signature du compromis de vente de son appartement. Pour Denis, la grande qualité de Martin est d’être rassurant ….En attendant l’acheteur, les deux amis bavardent, se flattent, se moquent, se taquinent. Peu à peu la conversation est moins amicale…Duval, l’acheteur, arrive. Il assiste alors à un règlement de comptes farcesque mais sans concession, entre les deux amis. Va-t-il en demeurer le spectateur, en devenir l’arbitre ou en être au final la seule victime ?

Une pièce drôle, pleine de mauvaise foi, d’hypocrisie, de quiproquos et de dialogues pétillants.

Mise en scène Anne Weinberg

Interprétation Dominique Colson, Jean-Luc L’Hôte et Michel Olesinski

Mise en scène Anne Weinberg
Tout public

Centre Social et Culturel Le Quai 1 bis rue de Castelnau Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

A comedy by Philippe Claudel, by Cie L’Autre Scène.

May 1981, on the eve of the presidential election.

Denis, a mediocre actor, has asked Martin, a failed playwright and his friend of thirty years, to be present at the signing of the preliminary sales agreement for his apartment. While waiting for the buyer, the two friends chat, flatter, mock and tease each other. Little by little, the conversation becomes less friendly… Duval, the buyer, arrives. He witnesses a farcical but uncompromising settlement of accounts between the two friends. Will he remain a spectator, become the referee or end up the only victim?

A funny play, full of bad faith, hypocrisy, misunderstandings and sparkling dialogue.

Directed by Anne Weinberg

Performance: Dominique Colson, Jean-Luc L’Hôte and Michel Olesinski

Stage direction: Anne Weinberg

