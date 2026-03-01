Spectacle ‘Comptines au jardin’ Médiathèque de Clairvaux-les-Lacs Arinthod
Médiathèque de Clairvaux-les-Lacs 9 rue du Parterre Arinthod Jura
Début : 2026-03-11 13:30:00
fin : 2026-03-11
2026-03-11
Spectacle musical Comptines au jardin le 11 mars à 13h30 à la médiathèque de Clairvaux-les-Lacs.
Par Lucie Arphant-Fréhel, conte et harpe. Pour les tout-petits et les séniors. Gratuit, inscription obligatoire. .
Médiathèque de Clairvaux-les-Lacs 9 rue du Parterre Arinthod 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 25 80 68 media-clairvauxleslacs@terredemeraude.fr
