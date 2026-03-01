Spectacle ‘Comptines au jardin’ Médiathèque Arinthod

Spectacle ‘Comptines au jardin’

Médiathèque 8 bis grande rue Arinthod Jura

Début : 2026-03-11 09:30:00

fin : 2026-03-11

2026-03-11

Spectacle musical Comptines au jardin le 11 mars à 9h30 au foyer logement.

Par Lucie Arphant-Fréhel, conte et harpe. Pour les tout-petits et les séniors. Gratuit, inscription obligatoire. .

Médiathèque 8 bis grande rue Arinthod 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 83 05

