Spectacle ‘Comptines au jardin’ Médiathèque Arinthod Arinthod

Médiathèque Arinthod 1A Rue de Magnin Arinthod Jura
Début : 2026-03-11 16:30:00
fin : 2026-03-11
2026-03-11
Spectacle musical Comptines au jardin le 11 mars à 16h30 à la médiathèque d’Arinthod.
Par Lucie Arphant-Fréhel, conte et harpe. Pour les tout-petits et les séniors. Gratuit, inscription obligatoire. .
Médiathèque Arinthod 1A Rue de Magnin Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 82 61 media-arinthod@terredemeraude.fr
