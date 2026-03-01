Spectacle ‘Comptines au jardin’ Médiathèque Arinthod
Spectacle ‘Comptines au jardin’
Médiathèque 16 place de la Mairie Arinthod Jura
Début : 2026-03-12 10:00:00
Spectacle musical Comptines au jardin le 12 mars à 10h.
Par Lucie Arphant-Fréhel, conte et harpe. Pour les tout-petits et les séniors. Gratuit, inscription obligatoire. .
Médiathèque 16 place de la Mairie Arinthod 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 53 45
English : Spectacle ‘Comptines au jardin’
