Spectacle ‘Comptines au jardin’ Rue des Sports Arinthod

Rue des Sports Médiathèque Arinthod Jura
Début : 2026-03-13 10:00:00
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Spectacle musical Comptines au jardin le 13 mars à 10h à la médiathèque de Moirans-en-Montagne.
Par Lucie Arphant-Fréhel, conte et harpe. Pour les tout-petits et les séniors. Gratuit, inscription obligatoire. .
Rue des Sports Médiathèque Arinthod 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 08 84
