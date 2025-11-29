Spectacle comptines Sanaé rêve de Noël

605 Route des Thermes Lurbe-Saint-Christau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Spectacle et comptines pour enfants pour célébrer la magie de Noël.

Sur réservation. .

605 Route des Thermes Lurbe-Saint-Christau 64660 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 54 04 19 auxrencontresdesvallees@gmail.com

English : Spectacle comptines Sanaé rêve de Noël

L’événement Spectacle comptines Sanaé rêve de Noël Lurbe-Saint-Christau a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme du Haut-Béarn