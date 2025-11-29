Spectacle comptines Sanaé rêve de Noël Lurbe-Saint-Christau
605 Route des Thermes Lurbe-Saint-Christau Pyrénées-Atlantiques
Spectacle et comptines pour enfants pour célébrer la magie de Noël.
Sur réservation. .
605 Route des Thermes Lurbe-Saint-Christau 64660 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 54 04 19 auxrencontresdesvallees@gmail.com
