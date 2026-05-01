Spectacle & concert à l’étang du Donnenbach Frohmuhl

Frohmuhl

Spectacle & concert à l’étang du Donnenbach

1 Route de La Petite Pierre Frohmuhl Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16 16:00:00

fin : 2026-05-16 23:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Profitez d’une après-midi et soirée en pleine nature, au bord de l’étang du Donnenbach. Spectacle Jour de chance par la Compagnie Modes d’emploi, suivi d’un concert swing de Blue Side Project avec initiation aux danses. Buvette, tartes flambées et crêpes sur place.

Un événement au cœur de la nature, autour d’un étang, en plein milieu de la forêt.

À 17h30 Spectacle “Jour de chance” par la compagnie parisienne Modes d’emploi

On gratte pas mollement avec une pièce de 10 centimes sur un coin de table

Non

La chance, ça se provoque

Être riche, ça se travaille

Dans un bar-tabac de campagne. Mélanie revient avec l’intention de gratter un jeu de hasard et la certitude de gagner. De gagner vraiment beaucoup.

Le ton est donné ! Dans ce spectacle interactif et jubilatoire, souvent d’une grande tendresse, la compagnie Modes d’emploi poursuit ici une réflexion sociale et sociétale via le petit monde des bars-tabacs, où s’illustrent, sur fond de rêves de gains et d’ascension sociale inespérée, inégalités des chances et rapports de classes.

À partir de 20h Concert Blue Side Project un trio swing strasbourgeois authentique et passionné, composé de Pascal Sauvage (contrebasse), Cédric Clerc (guitare & chant) et Grégory Schneider (guitare solo)

Au répertoire, jazz manouche et swing des années 20 aux années 50, interprétés avec un entrain moderne et chaleureux. Groove profond, rythmiques endiablées, chant élégant aux accents de crooner, soli captivants, tout est réuni pour vous donner une irrésistible envie de danser ! Et ça tombe bien ! Parce qu’à ce trio s’ajoute, avant et pendant le concert, un professeur de danse ! Lindy hop, balboa, charleston, foxtrot n’auront plus de secrets pour vous !

Dès l’ouverture, buvette et restauration (tartes flambées, crêpes, tartes et gâteaux)

Besoin d’un covoiturage ? Proposez ou trouvez une place ici https://togetzer.com/covoiturage-evenement/2twbi3

Invitez vos amis et venez partager cette soirée unique !

Un moment hors du temps à ne pas manquer ! .

1 Route de La Petite Pierre Frohmuhl 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 6 49 76 01 68 leclub.agdj@gmail.com

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English :

Enjoy an afternoon and evening in the heart of nature, on the banks of the Donnenbach pond. Jour de chance show by Compagnie Modes d?emploi, followed by a swing concert by Blue Side Project, with dance initiation. Refreshment bar, tarts flambées and crêpes on site.

L’événement Spectacle & concert à l’étang du Donnenbach Frohmuhl a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre