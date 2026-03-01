Spectacle-Concert A table ! Salle des fêtes La Machine
Spectacle-Concert A table ! Salle des fêtes La Machine dimanche 29 mars 2026.
Spectacle-Concert A table !
Salle des fêtes Rue de Decize La Machine Nièvre
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 16:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Chant Marie Christine Dumont
Guitare, ukulélé, Chant Bruno Marande
Mise en scène et textes additionnels Barbara Boichot
Mis en scène aux petits oignons par Barbara Boichot, À Table ! réunit sur scène la délicieuse et pétillante Marie Christine Dumont, tantôt diva, tantôt chanteuse de rue ou vahiné, et le croustillant et toujours frais Bruno Marande.
Puisant dans le riche répertoire de la chanson francophone consacré aux plaisirs de la bouche, le spectacle, où se mêlent chansons et sketchs originaux, vous emmènera dans un surprenant voyage culinaire.
Concert gourmand et épicé !
On s’y délectera de classiques comme Les Paupiettes des Charlots, Les Cornichons de Nino Ferrer, Le Petit Pain au Chocolat de Joe Dassin, mais aussi de titres moins connus mais tout aussi délicats Les Tomates de Jack Ary, Tout est bon dans l’cochon de Juliette, l’épicurien Vive le Vin de Chanson plus Bifluorée, et de créations inédites.
Manifestation organisée par l’Association Culture et Loisirs (ACL) de La Machine. .
Salle des fêtes Rue de Decize La Machine 58260 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Spectacle-Concert A table !
L’événement Spectacle-Concert A table ! La Machine a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Sud Nivernais