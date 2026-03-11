SPECTACLE/CONCERT au FESTIVAL Tanabata Hana Matsuri Cinéma Mazarin Nevers

SPECTACLE/CONCERT au FESTIVAL Tanabata Hana Matsuri

Cinéma Mazarin 120 Rue de Charleville Nevers Nièvre

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 16:00:00

fin : 2026-04-12 17:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Durant le festival qui a lieu sous le haut patronage de l’Ambassade du Japon, nous accueillerons pour un spectacle musical Le Duo Taku qui est un duo piano-violon électroacoustique bordelais qui célèbre la richesse des cultures de l’imaginaire à travers un voyage musical unique.

Composé du violoniste et chanteur Thibault Malon et du pianiste arrangeur et youtubeur aux plusieurs millions de vues, PianoKad, ce duo fusionne virtuosité instrumentale et passion pour les univers de l’animation et des jeux vidéo.

Ce concert peut etre réservé avec le PASS CULTURE .

Cinéma Mazarin 120 Rue de Charleville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : SPECTACLE/CONCERT au FESTIVAL Tanabata Hana Matsuri

L’événement SPECTACLE/CONCERT au FESTIVAL Tanabata Hana Matsuri Nevers a été mis à jour le 2026-03-11 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)