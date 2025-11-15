Spectacle & Concert au profit du Secours Populaire rue balène Figeac

Spectacle & Concert au profit du Secours Populaire

rue balène Salle Balène Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 15:00:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Le Secours Populaire de Figeac organise une soirée théâtre solidaire avec la troupe Les Simonins

Le Secours Populaire de Figeac organise une soirée théâtre solidaire avec la troupe Les Simonins. La pièce Un truc drôle , comédie fine et mordante sur les liens familiaux, marque une première représentation touchante et pleine d’humanité. Cette soirée s’inscrit dans une démarche culturelle et solidaire à destination de tous. .

English :

Secours Populaire de Figeac organizes an evening of solidarity theater with the troupe Les Simonins

German :

Die Secours Populaire von Figeac organisiert einen solidarischen Theaterabend mit der Theatergruppe Les Simonins

Italiano :

Il Secours Populaire di Figeac organizza una serata di teatro solidale con la troupe Les Simonins

Espanol :

El Secours Populaire de Figeac organiza una velada de teatro solidario con la compañía Les Simonins

L’événement Spectacle & Concert au profit du Secours Populaire Figeac a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Figeac